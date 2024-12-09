Selçuk Geçer dolara yapılacak dev operasyonu açıkladı. Piyasalar altüst olacak

Doların yükselişi devam ediyor. Dolar haftaya 34,80 liradan, Euro ise 36,70 liradan işlem görüyor. Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, dolardaki artışın getirebileceği riskleri ve tehlikeleri açıkladı.

Geçer, özellikle Carry trade işlemleri yapan yatırımcıların dövize yönelmesinin, piyasada ciddi hareketlere yol açacağını belirtti. Bu yatırımcıların öncelikle dövizi yükseltip, daha sonra ellerindeki dövizi satarak kar elde etmeyi planladığını söyledi.

Geçer konuyu daha da açarak "Bugün 34.80 lira olan doları 60 lira 70 lira 80 lira seviyesine getirip sonra ellerindeki dövizi bozarlar. Zaten doların yükselişi ve paniğin getirdiği enflasyon yukarıda olduğu için faizi de yukarı çekerler." dedi.

Geçer "Bir yıldır burada duruyorlarsa dolar, pazarlıktan dolayı sabit duruyor. Bu adamlar dolarını 60 liradan bozacak ki Türk Lirasına yatırım yapsın.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca, dolardaki artışın enflasyonu yükselteceğini ve faiz oranlarını da etkileyerek yukarı çekileceğini ifade etti. Geçer, dolardaki dalgalanmanın daha da büyüyeceğini ve bu süreçte finansal panik yaşanabileceğini öngördü.

Yatırımcılar için bu tür hareketlerin, piyasada büyük değişimlere neden olabileceği uyarısını yaptı. Tüm bunlar, dövizdeki bu büyük dalgalanmanın daha uzun süre devam edeceği izlenimi yaratıyor.