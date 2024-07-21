Ünlü ekonomist dolara yapılan müdahaleyi ifşa etti. Dolar 8 lira birden değişecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist dolara yapılan müdahaleyi ifşa etti. Dolar 8 lira birden değişecek

Dolar kuru 33 lira seviyesinde sabit kalırken ekonomist Barış Soydan dolar kuruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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