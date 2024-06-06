Ünlü ekonomist "döviz kurunu yükseltebilir" diyerek açıkladı: Bakan Şimşek'in planını sızdırdı

Yatırım dünyasında çeşitliliğe önem veren yatırımcılar, portföylerini genişletme çabası içindeyken, tanınan ekonomist Evren Devrim Zelyut'un dolar ve borsa piyasaları hakkındaki son değerlendirmeleri, finans çevrelerinde geniş yankı buldu.

BORSADA REKORUN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını yüzde 50'ye yükseltme kararı sonrasında, borsa endeksi tarihi bir zirveye ulaşarak 10 bin 800 puanı gördü. Fakat, piyasalarda son dönemde meydana gelen sert düşüşle birlikte endeks şu an itibarıyla 10 bin 340 puanda seyrediyor. Piyasadaki bu gerilemenin, vergilendirme ile ilgili dolaşan söylentiler nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor.

VERGİLENDİRME GELİYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kripto para birimlerine yönelik vergilendirme planları açıklaması piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Ayrıca, borsada da hisse senetlerine benzer bir vergilendirmenin uygulanabileceği dedikoduları dolaşmaya başladı. Söz konusu açıklama sonrası, hisse senetleri için de benzer vergi düzenlemelerinin gündeme gelebileceği yönünde söylentiler piyasa katılımcıları arasında hızla yayıldı. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru 35,6 seviyelerine ulaşırken, borsada hisse senetleri değer kaybetti.

BORSADA DÜŞÜŞ, DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, borsaya uygulanacak vergilendirmenin ciddi bir düşüşe yol açabileceğini belirtti. Zelyut, "Hisse piyasasına akacak milyarlarca doları engellemeye çalışıyoruz. Yanlış adımlarda ısrar edilirse, sonbaharı beklemeden kurun yükselmesine neden olur. En acı tarafı ise dolar kıtlığı yaşarken yabancı sermayenin kapılarını kapatacağız. Bu durumda ülkeye gelenler sadece faizden yararlanmak için tahvil almak isteyen yabancılar olacak" ifadelerini kullandı.