Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, Dubai’ye yerleştiğini duyurdu. YouTube kanalında ekonomi konusunda paylaşımlar yapan Şatıroğlu, “Ben şu anda Dubai'deyim. Buraya yerleşmeye karar verdim. Buranın oturma iznini aldım. Geçen seyahatimde buradaki yasal prosedürleri, işlemleri tamamladım. Şu anda da bir ev kiraladım ve o kiraladığım evi de bugün teslim aldım" şeklinde konuştu.

Paylaştığı videoda Dubai’ye yerleşme nedenlerini sıralarken burada İngilizce içerikler üreteceğini belirterek, “Burada 'Creators HQ' diye bir merkez var, buraya üye olmanın sağladığı büyük imkanlar var, dünya çapında insanlarla birlikte olabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu, üreteceği İngilizce içeriklerin yapay zeka odaklı olacağını ve yapay zeka ile nasıl yatırımcı olunacağı ve yapay zekanın yatırımcılıktaki faydaları gibi konulara odaklanmayı planladığını söyledi.

Şatıroğlu, Dubai’de içerik üreticilerine 10 yıl süreli oturma izni verdiklerini vurgulayarak, “Adamlardaki vizyona bakın, 'İçerik üreticileri Dubai'ye gelsin, onlara imkan sunalım' diyorlar” dedi.

Şatıroğlu ayrıca Dubai’de vergilerin çok düşük olduğunu vurgulayarak ülkedeki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu belirtti. Şatıroğlu, “Türkiye'den daha iyi özel okullar, daha uygun fiyatlara hizmet sunuyor” ifadelerini kullandı.