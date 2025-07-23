Ünlü ekonomist evinde ölü bulundu!

Yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

NAZLI SARP KİMDİR?

Nazlı Sarp, 1998-2012 yılları arasında akbank ve hsbc’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. bu dönemde tahsis, finansal analiz ve ticari portföy birimlerinde orta düzey yönetici olarak çalıştı. ticari kredi alanında yürütülen bir inbound projede, iki yıl boyunca iş birimini temsilen yer aldı.

2012’den itibaren yönetim danışmanlığı yapan sarp, aynı zamanda altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti verdi. proje finansmanı, ekonomi ve finans alanlarında eğitimler verdi; kredi ve finansal analiz konularında çeşitli yapay zekâ projelerinde görev aldı. aynı zamanda dünya gazetesi ve para & borsa dergisinde köşe yazıları kaleme aldı.

Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde başlayan Sarp, eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde tamamladı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) alanında bir yıl eğitim aldı. Son yıllarda özellikle makine öğrenmesi ve veri analizi konularında çalışmalar yürüttü.