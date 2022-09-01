1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası Merkez Bankası’nın dolar operasyonu sonrası kışın olacakları açıkladı

Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası Merkez Bankası’nın dolar operasyonu sonrası kışın olacakları açıkladı

Ünlü ekonomist Meriç Köyatası TÜİK’in açıkladığı büyümeyle rakamları ile ilgili olarak; “Eskiden hormonlu diyorduk şimdi bana göre zehirli büyümedir bu. Büyüdükçe borcumuz artıyor, cari açık şişiyor. Halk fakirleşiyor.” dedi. Merkez Bankası’nda satılan dövizleri de eleştiren Köyatası; "Yarın çok arayacağız bu satılan dövizleri. Yarın dediğim birkaç ay sonra arkada kapıdan dolar satmasaydık da doğalgaz ithal edebilseydik. Veya ilaç alabilseydik. Diyeceğimiz günler yakın.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:17
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:24
Takip Et

Ünlü ekonomist Meriç Köyatası Merkez Bankası’nın dolar operasyonu sonrası kışın olacakları açıkladı

Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası Merkez Bankası’nın dolar operasyonu sonrası kışın olacakları açıkladı
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 2. çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde yüzde 7,6 büyüdü.

Ünlü ekonomist Meriç Köyatası Kişisel YouTube kanalında söz konusu büyüme rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BU ŞEKİLDE BÜYÜDÜKÇE FAKİRLEŞİYORUZ”

Büyüme rakamları için ‘Zehirli büyüme’ tanımını kullanan Köyatası; “Niye zehirli diyoruz. Çünkü ekonomi bu şekilde büyüdükçe toplumun büyük bir kısmı fakirleşiyor. Borcu artıyor. Bu nedenle zehirli büyümedir. Sürdürülebilir bir büyüme değildir.” dedi.

“MERKEZ BANKASI’NIN SATTIĞI DOLARLAR…”

Merkez Bankası’nda satılan dövizleri de eleştiren Köyatası; “Yarın çok arayacağız bu satılan dövizleri.Yarın dediğim birkaç ay sonra... İşte arkada kapıdan dolar satmasaydık da doları 18 yerine 25 tl olsaydı da Merkez Bankası’nda dolarımız olsaydı da doğalgaz ithal edebilseydik. Veya ilaç alabilseydik. Diyeceğimiz günler yakın.” ifadelerini kullandı.

Meriç Köyatası şunları söyledi:

BU ZEHİRLİ BİR BÜYEMEDİR

“Öncelikle bu enflasyon rakamları gibi inandırıcı mı değil mi diye tartışmıyoruz. İnandırıcı olduğunu kabul ediyorum. Ortada bir büyüme var. Ama eskiden hormonlu diyorduk şimdi bana göre zehirli büyümedir bu.

Ekonomide büyüme aslında iyi bir şeydir. Refahı arttırmak ve insanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırmak. Ama bu büyüme de biz fakirleşiyoruz.  

Hormonu yedik yedik sonuçta zehirli büyümeye geldik.

Niye zehirli diyoruz. Çünkü ekonomi bu şekilde büyüdükçe toplumun büyük bir kısmı fakirleşiyor. Borcu artıyor. Bu nedenle zehirli büyümedir. Sürdürülebilir bir büyüme değildir.

BÜYÜDÜKÇE BORCUMUZ ARTIYOR

Büyüdükçe halk soyuluyor. İktidar ve sanayici büyüdükçe vatandaş soyuluyor, iktidar zenginleşiyor.

- Ücretlerin milli gelirden aldığı pay iki yıl önce yüzde 36’dan şimdi yüzde 25’e düştü.

-Büyüdükçe borcumuz artıyor, cari açık şişiyor.

- Parası olan tüketici de parası enflasyonda erimesin diye ihtiyacı olmadığı halde tüketime yöneldi. Bu da ekonomi büyüdükçe borç üretir hale geldi. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme değil.

Türkiye’de enflasyon ve faiz oranları arasındaki dengesizlik toplumun fakirleşmesi ve soygunun arkasında yatan temel şey enflasyon ve faiz arasındaki ilişkinin kopartılmasıdır.

Enflasyon ve faiz arasındaki ilişki kopartılması hükümet bizi kandırıyor. Faiz lobisine çalışmadıklarını söylüyorlar ama yalan söylüyorlar. Faiz ödemeleri, kur korumalı mevduat gibi ödemeler her sene bütçede daha da artıyor ama bunun bedelini Türk halkı ödüyor. 

TÜİK’e göre yüzde 80-90 enflasyon varken kredi kullanan herkes; TÜİK’in üretici fiyatlarıyla yüzde 144 enflasyon ile yüzde 30 kredi kullanan herkes avanta kredi kullanıyor demektir. O kredilerle hiç kredi ile alakası olmayan toplumun üstünden haksız kazanç elde ediyor.

“ARKA KAPIDAN SATILAN BU DÖVİZLERİ ÇOK ARAYACAĞIZ”

Merkez Bankası arka kapıdan döviz satıyor. Yarın çok arayacağız bu satılan dövizleri.

Yarın dediğim birkaç ay sonra.. Donacağız. İşte arkada kapıdan dolar satmasaydık da doları 18 yerine 25 tl olsaydı da Merkez Bankası’nda dolarımız olsaydı da doğalgaz ithal edebilseydik. Veya ilaç alabilseydik. Diyeceğimiz günler yakın."

  

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
1
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
3
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
4
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
5
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Fenerbahçe Icardi transferi için devrede
6
﻿Fenerbahçe Icardi transferi için devrede
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
7
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.