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  • Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak Karamollaoğlu tweeti. Kızarlarsa kızsınlar diyerek paylaştı

Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak Karamollaoğlu tweeti. Kızarlarsa kızsınlar diyerek paylaştı

Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş’tan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:51
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Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak Karamollaoğlu tweeti

Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak Karamollaoğlu tweeti. Kızarlarsa kızsınlar diyerek paylaştı
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Karamollaoğlu’nun Twitter hesabını etiketleyen Özgür Demirtaş, “Bana bazen kızıyorlar ama kızarlarsa kızsınlar ben Temel Karamollaoğlu çok seviyorum.” dedi.

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:

“Bana bazen kızıyorlar ama kızarlarsa kızsınlar ben Temel Karamollaoğlu çok seviyorum. Dindar (şekilde değil gerçekten dindar) insanlara olan saygımızı bize hatırlattı. Her siyasetçide beğendiğim yönler var. Temel bey iyi ki varsınız.”

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