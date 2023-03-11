Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak Karamollaoğlu tweeti. Kızarlarsa kızsınlar diyerek paylaştı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Karamollaoğlu’nun Twitter hesabını etiketleyen Özgür Demirtaş, “Bana bazen kızıyorlar ama kızarlarsa kızsınlar ben Temel Karamollaoğlu çok seviyorum.” dedi.

Özgür Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:

“Bana bazen kızıyorlar ama kızarlarsa kızsınlar ben Temel Karamollaoğlu çok seviyorum. Dindar (şekilde değil gerçekten dindar) insanlara olan saygımızı bize hatırlattı. Her siyasetçide beğendiğim yönler var. Temel bey iyi ki varsınız.”