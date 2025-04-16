Ünlü ekonomist Rekor üstüne rekor kıran gram altının 7 ay sonraki fiyatını açıkladı. Yastık altında olan yaşadı

Gram altın 4.015 TL, ons altın 3.278 dolarla rekor kırdı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar gram altının o fiyata ulaşabileceğini öngörüyor. Yastık altı altınlar değer kazanıyor!

Küresel piyasalarda altın, ekonomik belirsizliklerin güvenli limanı olmaya devam ediyor. Ons altın, 3.278 doları aşarak tarihi zirvesini görürken, Türkiye’de gram altın 4.015 TL’den işlem görüyor. ABD-Çin ticaret gerilimleri, doların küresel değer kaybı ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırması, bu yükselişi tetikliyor.

Ekonomist Dr. Gökhan K., altının cazibesinin süreceğini vurguluyor: “Enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve zayıf dolar, altını destekliyor. Gram altın, 2025 sonuna kadar 4.500 TL’ye ulaşabilir.” Piyasa analistleri, ons altında 3.250-3.500 dolar aralığını hedef gösteriyor. Türkiye’de ise iç piyasadaki döviz talebi, gram altın fiyatlarını yukarı taşıyor.

Dolar endeksi (DXY) 2025’in ilk çeyreğinde gerileyerek yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Bu durum, altına talebi artırdı. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın ithalatındaki artış, küresel fiyatları destekliyor. Türkiye’de yastık altı altın sahipleri, bu yükselişten memnun.

Merkez bankalarının altın alımları da dikkat çekiyor. 2024’te rekor seviyelere ulaşan rezerv artışı, 2025’te de devam ediyor. Bu, altının uzun vadeli değerini güçlendiriyor. Öte yandan, Türkiye’de düğün sezonu öncesi altın talebinin artması bekleniyor.

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilir olduğunu belirtiyor. Ancak, olası bir küresel ekonomik toparlanma veya faiz artırımları, kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcılara, portföylerini çeşitlendirmeleri öneriliyor.