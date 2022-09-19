Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi.
Milli Gazete'nin haberine göre, küresel piyasalar FED kararını beklerken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.
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Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yıl sonu dolar beklentisini açıklayarak 21 lira seviyesine çıkacağını duyurmuştu.
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Ancak Ekonomist Selçuk Geçer'e göre dolar bu rakama Aralık ayına gelmeden ulaşacak.
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Vatandaşın dolar ve dövize olan eğiliminin daha da arttığını belirten Geçer, Cari açığın yıl sonunda daha da artacağına vurgu yaparak, “70 milyar doların üzerinde bir açıkla karşılaşacağız” dedi.
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1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi.
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Ekonomideki gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini dile getiren geçek, “5 Nisan 1994 yılındaki hatalı politikaları daha hatalı yapıyoruz” dedi.
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Dolar kurunun şu anda dar bantta hareket ettiğini ve bir süre daha böyle devam edeceğini belirten Selçuk Geçer, "Bu baskılanan kurda patlama olacak aşağı yönde bir sarkma olur mu? Olmaz" iddiasında bulundu.
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Selçuk Geçer ayrıca yabancı sermayenin Türkiye'den kaçmaya devam ettiğini belirterek, para çıkışının hızlanacağı konusunda öngörüde bulundu.
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Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk Geçer, şu an da dış ticaret açığını kapatan şeyin turizm olduğunu dile getirdi.
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Selçuk Geçer'in iddiasına göre baskılanan dolar 2 hafta içinde atağa geçip 18 liranın üstüne çıkacak. Bu süreçte Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı ile enflasyon verisinin çok önemli olduğunu belirten Selçuk Geçer, şunları söyledi:
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“Parite etkisi olmazsa Türkiye'nin koşulları gereği oluşacak bir yara var. Bir iki hafta içinde 18 liranın üzerine giden sonra hızlı bir şekilde 18,80 giden dolar olacak.
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Yani 12 liraya düşmez. Eylül sonunda bir bakacağız ki dolar 21 seviyelerinde.”
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Selçuk Geçer, yaşanan süreçte kısa vadeli borçların yarattığı sıkıntılara da dikkat çekti.
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“Kısa vadeli borç 182 milyar doların üzerinde” bilgisini veren Selçuk Geçer, "Yarısı bankalara ait. Dolayısıyla bu parayı kısa vadede bulacakları mı?' diye sordu.
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1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi.
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1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi.
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1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi.