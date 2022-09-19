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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda  dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi. 

Galeri Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:52
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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Milli Gazete'nin haberine göre, küresel piyasalar FED kararını beklerken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. 

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yıl sonu dolar beklentisini açıklayarak 21 lira seviyesine çıkacağını duyurmuştu. 

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Ancak Ekonomist Selçuk Geçer'e göre dolar bu rakama Aralık ayına gelmeden ulaşacak.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Vatandaşın dolar ve dövize olan eğiliminin daha da arttığını belirten Geçer, Cari açığın yıl sonunda daha da artacağına vurgu yaparak, “70 milyar doların üzerinde bir açıkla karşılaşacağız” dedi.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda  dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi. 

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Ekonomideki gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini dile getiren geçek, “5 Nisan 1994 yılındaki hatalı politikaları daha hatalı yapıyoruz”  dedi.  

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Dolar kurunun şu anda dar bantta hareket ettiğini ve bir süre daha böyle devam edeceğini belirten Selçuk Geçer, "Bu baskılanan kurda patlama olacak aşağı yönde bir sarkma olur mu? Olmaz" iddiasında bulundu.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Selçuk Geçer ayrıca yabancı sermayenin Türkiye'den kaçmaya devam ettiğini belirterek, para çıkışının hızlanacağı konusunda öngörüde bulundu. 

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk Geçer, şu an da dış ticaret açığını kapatan şeyin turizm olduğunu dile getirdi.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Selçuk Geçer'in iddiasına göre baskılanan dolar 2 hafta içinde atağa geçip 18 liranın üstüne çıkacak. Bu süreçte Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı ile enflasyon verisinin çok önemli olduğunu belirten Selçuk Geçer, şunları söyledi: 

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

“Parite etkisi olmazsa Türkiye'nin koşulları gereği oluşacak bir yara var. Bir iki hafta içinde 18 liranın üzerine giden sonra hızlı bir şekilde 18,80 giden dolar olacak.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Yani 12 liraya düşmez. Eylül sonunda bir bakacağız ki dolar 21 seviyelerinde.”

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

Selçuk Geçer, yaşanan süreçte kısa vadeli borçların yarattığı sıkıntılara da dikkat çekti.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

“Kısa vadeli borç 182 milyar doların üzerinde” bilgisini veren Selçuk Geçer, "Yarısı bankalara ait. Dolayısıyla bu parayı kısa vadede bulacakları mı?' diye sordu.

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Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda  dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi. 

16/17
Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda  dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi. 

17/17
Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini

1994'te yaşanan gibi bir kırılmanın olması durumunda  dolar kuru 5 katına çıkabileceğini söyleyen Selçuk Geçer, bu şekilde devam edilmesi durumunda bedelinin ağır olacağı ve doların 60-70 lira bandını çıkabileceğini söyledi. 

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