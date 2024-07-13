Ünlü ekonomist Türkiye’deki enflasyonun varacağı noktayı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist Türkiye’deki enflasyonun varacağı noktayı açıkladı

Türkiye ekonomisiyle ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaşan Timothy Ash, enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 arasında olacağını duyurdu.

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve başkan yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşen JPMorgan Konferansı'na katıldı.

Ash, Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini aktarırken, küresel ekonomideki görünümü ve Fed ile ECB'ye yönelik değerlendirmelerini de aktardı.

"BAKAN ŞİMŞEK'İN SUNUMLARI GÜÇLÜYDÜ"

Yabancıların JPMorgan Konferansı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirten, Ash, 100’ün üstünde yabancı kurumdan yatırımcıların toplantıya katıldığını ifade ederek, “Bana sorarsanız, yalnızca bir ülkede bu kadar sayıda yatırımcı katılımı oldukça kayda değerdi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın sunumları da çok güçlüydü. Para ve maliye politikaları, ortodoks politikaların devam ettirilmesi gerektiği ve enflasyona odaklanılması konusunda tutarlı mesajlar verdiler” ifadelerini kullandı.

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"ENFLASYON BİR NUMARALI PROBLEM"

Enflasyonun bir numaralı problem olduğunu belirten Ash,indirilmesi gerektiğini, enflasyonun açık bir şekilde topluma ve yaşam standartlarına zarar verdiğini, o yüzden ekonomi yönetiminin mesajlarının oldukça cesaret verici olduğu dile getirildi.

"ENFLASYON SENE SONU YÜZDE 35-40 CİVARI OLUR"

Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon tahminlerine dair de konuşan Timothy Ash, enflasyonun yüzde 70 gibi çok yüksek ve kötü bir orandan başladığını, çoğu kişinin beklentisinin önümüzdeki aylarda baz etkisinin olumlu olması yönünde olduğunu, enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 arasında varsaymanın oldukça makul olduğunu, ancak enflasyonu o eşiğin altına indirmeye çalışmanın da oldukça zor olacağını ifade etti. Ash, bir süre daha sıkı politikanın devam etmesi gerekeceğini de belirtti.

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