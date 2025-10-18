Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi değerlendiren ekonomist Hikmet Baydar, piyasada oluşan “daha da yükselecek” beklentisinin yatırımcıları altına yönelttiğini, ancak bu hareketin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını belirtti. Baydar, “Altın kısa vadede spekülasyona maruz kaldı. Gerçekten güvenli liman mı, yoksa riskli bir tepe noktası mı? Bunu iyi irdelemek lazım” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Baydar, altın fiyatlarının bu denli yükselmesinde jeopolitik riskler büyük rol oynuyor. Rusya-Ukrayna gerilimi, Amerika’nın Venezuela’ya yönelik tutumu ve İsrail’in bölgedeki askeri hareketliliği gibi gelişmelerin altına olan talebi artırdığına dikkat çekti. “Netanyahu kendini kurtarmak için İsrail’i sürekli savaşta tutuyor. Bu da Körfez ülkelerinde altına yönelimi tetikliyor” ifadelerini kullandı.

IMF’nin yayınladığı rapora da değinen Baydar, 2029 itibarıyla küresel borcun gayri safi yurtiçi hasılanın %100’ünü aşacağı öngörüsünün, gelecekte borç krizlerinin yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti. Bu durumun da altını yeniden güvenli liman haline getirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde görülen 3 milyar dolarlık artışın neredeyse tamamının altın olduğunu belirten Baydar, bu eğilimin küresel ölçekte sürdüğünü ifade etti.

Ancak Baydar, yatırımcıları uyararak “Dikkatli olunması gereken bir zamandayız” dedi. Cuma günü ons altının 4380 dolarla rekor seviyeye ulaştığını, ardından 4186 dolara kadar sert bir düşüş yaşandığını hatırlattı. “Henüz aşağı sinyali yok ama kar satışlarında büyük zararlar oluşabilir” diyerek grafiklerdeki dalgalanmalara dikkat çekti.

