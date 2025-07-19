Ünlü ekonomist uyardı: Konutta fırtına öncesi sessizlik

Konut sektöründe fiyat artışı enflasyonun altında kalırken, satışlar hızla yükseldi. Haziran ayında fiyatlar %2 artarken, toplam konut satışları %35.8, ipotekli satışlar ise %112.6 oranında arttı. Geçer, bu hareketliliği “erken pozisyon alma” şeklinde değerlendirdi ve faiz indirimi gerçekleşirse fiyatların yükseliş trendine girmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ekonomist Selçuk Geçer şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı 24 Temmuz tarihinde açıklanacak ve 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Buna bağlı olarak bir gelişme yaşanıyor. Borsa tekrar 10.000’in üzerine attı kendisini 10.500 seviyesini zorlamaya başladı. Çünkü bankacılık hisselerine olan talep arttı. Bankacılık hisselerine olan talebin artmasının temel sebebi Merkez Bankası'nın faiz indirecek olması. Merkez bankaları faiz indirdiğinde o ülkedeki banka hisseleri artar. Çünkü bankaların karlılıklarının daha da artacağı beklenir. Bu da özellikle dominant banka hisselerinde yükselişi beraberinde getirir. Bizde de öyle oluyor. Banka hisseleri yükseliyor. Endeksi de yukarıya taşıyor. Peki bu süreç devam edecek mi? 24 Temmuz da eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklendiği gibi 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapar ise öyle ya da böyle biz endeksin 11.000 üzerine attığını görürüz. Bankalarda da ciddi hareketler görürüz. Diğer hisse senetleri onları takip etmeye başlar.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Haziranda %2 arttı. Bu bir artış olarak kabul edilmemeli bile. Çünkü enflasyonun altında kalan bir artış. Uzun zamandır zaten konut sektöründe reel getirinin düştüğünü görüyoruz. Konut satışları haziranda %35.8 arttı. İpoteklik konut satışları ise %112.6 arttı. Yani banka kredileriyle alınan konutlarda da ciddi bir artış görünüyor. Peki konut fiyatları artmamasına rağmen konut satışları alttan alttan niye artmaya devam ediyor? Çünkü birileri pozisyon alıyor. Parası olanlar ya da kredibilitesi olanlar konut sektöründe pozisyon almaya başladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri indirdiğinde bunun en önemli etkilerinden birisini konut sektöründe göreceğiz. Konut sektöründe ciddi bir canlanma göreceğiz. Konut sektöründeki canlanmada fiyatların yukarıya doğru tekrar gitmesini beraberinde getirecek. Onun için konutta fırtına öncesi sessizlik diyorum. Burayı dikkatli dinleyin. Eğer ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapar ise ve bu indirimleri devam ettirirse veya ettireceğinin sinyallerini güçlendirir ise bu konuta olan talebi arttıracaktır. Konut fiyatlarının artmasını da beraberinde getirecektir.