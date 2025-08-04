Ünlü ekonomiste dolandırıcı şoku: Verdikleri bilgiler doğruydu!

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Bu kez ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu'nu hedef aldılar.

Ramazan Kurtoğlu

Kurtoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla telefon dolandırıcılarının kendisini dolandırmaya çalıştığını duyurdu.

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VERDİKLERİ BİLGİLER DOĞRUYDU

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız adına kayıp evrakı vb. meseleler için arandığını belirten Kurtoğlu, kendisini arayan dolandırıcıların verdiği TC kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ifade etti.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Ramazan Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte diplomalar kepazeliği derken bugün beni ”0531-103 39 54”numaradan İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Selami Yıldız’ın adını kullanarak bir sahtekar “Kayıp evrak vb” için aradı. Ben müdür beyi arayacağımı söyleyince kapattılar ancak benimle alakalı TC vs bilgiler doğruydu…"