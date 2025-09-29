Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: Bu iş tıkandı, Bahçeli seçime götürebilir

Tele1 ekranlarında konuşan ekonomist Remzi Özdemir, Türkiye ekonomisinin yüksek faizle sürdürülen enflasyon mücadelesinin artık tıkanma noktasına geldiğini belirtti. Özdemir, konkordato ve iflasların artmasının piyasalarda kilitlenmeye yol açtığını, Merkez Bankası’nın faiz politikalarının etkisiz kaldığını ve kredi faizlerinin düşmediğini belirtti. Özdemir, bu ekonomik sıkışmanın siyasi alanda da bir geçiş sürecini tetiklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

İki gün sonra enflasyon verileri açıklanacak ve artık enflasyonun %3 dolayında gelmesi bekleniyor. Biz 2 yıldır yüksek faiz ödeyerek enflasyon mücadelesi ya da dezenflasyon mücadelesine girdik. Dünyanın hiçbir yerinde 2 yıl süren bir enflasyon mücadelesi olmaz. Artık halk da yoruldu, şirketler de yoruldu ve konkordatolar, iflaslar ciddi anlamda başladı. Şu anda Türkiye'nin bana göre en önemli sorunu piyasaların kilitlenmesinin en büyük nedeni konkordatolardır. Yani bütün dünya enflasyona karşı yüksek faiz silahını çekti ama bizim maşallah 2 yıl oldu ve 2 yıldır biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve 2 yıl sonrası Eylül ayına baktığımızda geldiğimiz noktaya baktığımızda yeniden bir yükselişi görüyoruz. Yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon gelecek. Bu da Merkez Bankası'nın özellikle bütün faiz hesaplarının allak bullak olmasına neden oluyor. Biz son iki toplantıda Merkez Bankası'ndan kısmen de olsa faiz indirimi gördük. Ama artık bu saatten sonra Merkez Bankası gelecek enflasyon verisinden sonra nasıl bir politika izleyebilir ya da nasıl faiz indirebilir? İndiremeyecek. İndiremeyeceğine göre piyasa ne olacak?

BU İŞ TIKANDI, BU İŞ BİTTİ

Biz zaten Merkez Bankası'nın artık elinin git gide daraldığını görüyorduk. Halen daha %46'larda, %45'lerde mevduat oranları var ve kredi faizleri düşmedi. Kesinlikle piyasaya Merkez Bankası'nın son faiz indirimleri piyasaya yansımadı. Bu da şunu gösteriyor ki artık Türkiye hem siyaset olarak hem ekonomi olarak ciddi bir tıkanma içerisinde. Devlet Bahçeli de bana göre bunun farkında, Türkiye bir yatay bir geçişle erken seçimi götürecektir diye düşünüyorum. Zaten iş dünyasında özellikle finans çevresinde de artık bir seçim beklentisi konuşulmaya başladı. Çünkü artık gitmiyor. Zaten Mehmet Şimşek ortalıkta yok. Sadece berberden, taksiciden ya da küçük esnaftan ne alabilirimin peşinde. Büyükleri, büyük fonları %1000 kazananları bıraktılar. Tamamen şu anda mahalledeki o küçük bakalı nasıl daha fazla vergi alırımın peşinde. Yani bu iş tıkandı, bu iş bitti. Bu saatten sonra bana göre Devlet Bahçeli de Türkiye'yi seçime götürerek yeni bir nefes aldırmayı planladığı konuşuluyor. Yani AKP artık bitti diyor ve bunu önümüzdeki günlerde her an Devlet Bahçeli'den yeni bir açıklama tıpkı 2000 yılındaki o meşhur konuşması gibi yeni bir soluk deyip Türkiye'yi seçime götürebilir.