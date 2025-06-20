Ünlü ekonomistten korkutan hesap: Akaryakıta gelecek zamları açıkladı

Ekonomist Onur Çanakçı, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamları ve olası ekonomik etkilerini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Son bir haftada benzine %10, motorine ise %20’ye yakın zam geldiğini belirten Çanakçı, Temmuz ayında devreye girecek otomatik ÖTV artışlarının da yaklaşık %13’lük ek bir zam anlamına geldiğini söyledi.

Çanakçı, bu sistemin enflasyon farkı gibi kalemlerde Meclis onayı aranırken, vergi artışlarında otomatik işleyişe bağlanmasını eleştirerek, “Verirken hassas, alırken hunharca” ifadesini kullandı. Akaryakıttaki vergi yükünün çok yüksek olduğunu vurgulayan Çanakçı, “50 liralık akaryakıtın 20 lirası vergi” diyerek vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük kısmının devlete gittiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir krizin petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyabileceğini söyleyen Çanakçı, bu durumun Türkiye ekonomisine 4 milyar dolarlık ek yük getirebileceğini ifade etti.

Onur Çanakçı

Onur Çanakçı şöyle konuştu:

Son bir haftada özellikle benzine %10 motorine de yarın gelecek zamla beraber %20'ye yakın bir zam geldi. Bu çok büyük bir zam, temmuzun 6'sında otomatik ÖTV artışları var. Mehmet Şimşek sene başında akaryakıtı otomatik ÖTV artışların içine aldı ve bu yaklaşık olarak %13'lük bir zam demektir. Bakın buna bir el atması lazım bunu geri çekmesi lazım siz bugün enflasyon farkını otomatik olarak ekliyor musunuz? Eklemiyorsunuz Meclis kararını istiyorsunuz. Neden? Çünkü öyle bir sistem kurmuşsunuz ki verirken son derece hassas ama harcarken alırken hunharca acımadan bu hamleleri gerçekleştiriyorsunuz. Akaryakıtta ÖTV'nin otomatik artışa dahil edilmesi çok büyük bir hatadır. Maliyetleri direkt etkileyecek unsurdur. %10'luk benzine %20 de mazota bir artış var yarın gelecek zamla beraber bu enflasyona 05'lik bir katkı demektir.

Akaryakıt fiyatları otomatik ÖTV artışından sonra 60-65'leri görmesi kaçınılmaz olacak. Bugün akaryakıt en büyük maliyet kalemlerinin başında geliyor. 50 liralık akaryakıtın 20 lirası vergi sen depoya 1800 lira ya da 3.000 lira doldurduğun zaman 1800 lirası bu akaryakıt parası 1200 lirası vergi.

Devlet birazcık bununla ilgili vergilerde bir azalmaya giderse zamlardan en az şekilde etkilenirsin ama o depoya doldurduğun deponun neredeyse yarısı vergiye gidiyor. Şimdi bunun içinden nasıl çıkacaksın. Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur? Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki gibi bir anda petrol dünyada 100 doların üstüne atar. Bunun yansımalarını çok ciddi bir şekilde biz piyasalarımızda görürüz. Her 1 dolarlık brent petrolün her 1 dolarlık varil fiyatındaki artış bizim burada 4 milyar dolarlık bir yüke sebep oluyor. 1 dolarlık artış dolarlık artış şu anda mevcut yapıya baktığımızda çok ciddi bir şekilde bizim maliyetlerimizi ve sistemimizi etkileyecek bir duruma göre duruma götürüyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim şimdi bugün diyelim ki maliyetler arttı, akaryakıt maliyetleri arttı, doğalgaz arttı, elektrik arttı bununla beraber biz yüz enerji ithalatının yani daha doğrusu ihtiyacının %80'i ithal eden bir ülkeyiz bununla beraber çok ciddi bir maliyet artışı olacak. Cari açığı tetikleyecek, dış ticaret açığını tetikleyecek, TL üzerinde baskı kuracak doların belki dramatik bir şekilde kırılmasının önünü açacak. Buna izin verilmeyebilir, döviz baskılanabilir ama nereye kadar bunu nereye kadar yapacaksınız.