Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi

Muhabir: Erhan SONGÜR

Resmi Gazete'de yayımlanan flaş bir kararla Merkez Bankası yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verdi. İşte bu kararı, ekonomist Mustafa Sönmez de flaş sözlerle değerlendirdi ve dolarda yaşanacakları işaret etti.

İşte Mustafa Sönmez'in o paylaşımı:

"Erdoğan, iktidarda kalmak uğruna, enflasyonu patlatma pahasına KKM diye birşey uydurdu ve yaklaşık 700 milyar TL rantiyelere aktarıldı. İktidar cepte, şimdi KKM'den dönebiliriz! Kolay mı? 3,5 trilyon TL KKM'de Önemli bir kısmı güvenli liman diye dövize yönelecek Yarın sıkı durun."