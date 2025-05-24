Ünlü 'et profesörü' havalimanında kavga etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Restoran işletmecisi Cüneyt Asan'ın havalimanında yolcuyla tartıştığı anlar kamera yansıdı.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartıştı. Asan tartıştığı yolcuya ‘Sen kimi doğruyorsun?' derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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‘Et Profesörü', ‘Etin Ustası' olarak da tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, iddiaya göre Giresun'daki bir yemek festivaline gitmek üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı.

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Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın ‘Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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