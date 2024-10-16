Ünlü fenomen 192 metreden düşerek öldü. Sosyal medyada paylaşmak için tırmanıyordu

Sosyal medyada takipçi kitlesini büyütmek için sansasyonel işler yapmaya çalışan fenomenler zaman zaman trajik kazalarda hayatını kaybediyor. Bunun son örneği İspanya’da yaşandı. İngiliz sosyal medya fenomeni Lewis Stevenson İspanya’nın en yüksek köprüsü olan Castilla La Mancha Köprüsü’ne tırmanmaya çalıştı. Üzerinde herhangi bir koruyucu ekipman olmadan tırmanan Stevenson düşerek hayatını kaybetti. İngiliz fenomenin tırmanış sırasında dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Yerel yetkililer, yapılan işlemlerin ardından cenazenin İngiltere’ye gönderilmesine onay verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tırmanış sırasında Stevenson ile birlikte bir arkadaşının da olduğu ancak 26 yaşındaki fenomenin ölümünde bir kusurunun olmadığı belirtiliyor.

AİLESİ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre Stevenson’ın ailesinin ve kız arkadaşının 26 yaşındaki fenomeni tehlikeli tırmanışı yapmaması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Hayatını kaybeden fenomenin büyükbabası Clifford Stevenson, torununun tırmanış yapmayı sevdiğini vurgulayarak “Hepimiz onu bundan vazgeçirmeye çalıştık. Onu her zaman bir şeyler yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama o böyleydi” dedi.

Stevenson’ın kız arkadaşı Savannah Parker ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda erkek arkadaşının ölümünden dolayı yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi. Parker, “'Saat sabahın 5'i ve ben ne yemek yedim ne de uyudum. Birisi bana bunun bir kabus olduğunu söylesin. Geri dönmeyeceğin gerçeği beni çok kötü hissettiriyor. Lütfen geri dön. Telefonu aç” dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden İngiliz fenomen gibi tırmanış yapanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda başsağlığı dileklerini iletti.