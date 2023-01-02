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Ünlü fenomen bir aracın önünü kesip dans etti. Şoför çılgına döndü

Instagram fenomeni dansçı Babalagrande, bir arabanın önünü keserek dans etti. Şoförün sinirli hallerine hiç aldırış etmeyen Babalagrande'nin videosu sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:10
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Ünlü fenomen bir aracın önünü kesip dans etti

Ünlü fenomen bir aracın önünü kesip dans etti. Şoför çılgına döndü
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Şoförün sinirli yüz ifadesine aldırış etmeden dansını sürdüren Babalagrande, o anları şarkıcı Rema’nın “Calm Down” (Sakin ol) adlı parçasıyla Instagram'dan paylaştı.

Babalagrande’nin “Sakinleşmedi” notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

Bir kullanıcı "Kardeş Türkiye’de böyle hareketler yapma dikkat et." derken başka bir kullanıcı da "Bunu Türkiye'de alışkanlık yapmayın." dedi.

İşte o video:

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