Ünlü fenomen bir aracın önünü kesip dans etti. Şoför çılgına döndü

Şoförün sinirli yüz ifadesine aldırış etmeden dansını sürdüren Babalagrande, o anları şarkıcı Rema’nın “Calm Down” (Sakin ol) adlı parçasıyla Instagram'dan paylaştı.



Babalagrande’nin “Sakinleşmedi” notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum geldi.



Bir kullanıcı "Kardeş Türkiye’de böyle hareketler yapma dikkat et." derken başka bir kullanıcı da "Bunu Türkiye'de alışkanlık yapmayın." dedi.



İşte o video:



