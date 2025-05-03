Ünlü fenomen cezaevi günleri ilk kez anlattı! 'Silivri soğuktur arkadaşlar'

Kerimcan Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

20 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada Kerimcan Durmaz, sahne aldığı mekânda arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis reklamının yer aldığından haberi olmadığını ve bu konuda herhangi bir teşvikte bulunmadığını söylemişti.

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Mahkeme, tutukluluk süresini ve tutuklamadan beklenen amacın gerçekleşmiş olmasını göz önünde bulundurarak Durmaz'ın tahliyesine karar vermişti.

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Cezaevinden çıktığından beri sosyal medyada eskisi gibi paylaşımlarına devam etmeyen Kerimcan Durmaz ilk kez konuştu. Durmaz ilk defa Silivri'de yaşadığı süreç hakkında konuştu.

'En çok özlediğin şey ne oldu?' sorusuna 'Yatağım' şeklinde cevap veren Kerimcan Durmaz Silivri'de konfor yok. Üşüdüm, soğuktu. Silivri soğuk arkadaşlar. Baya soğuk bir yer Silivri.' diye konuştu.