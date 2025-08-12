Ünlü fenomen Danla Biliç'i kafeteryada darp etmişti! Eski sevgilisi Berk Çetin’e istenen ceza belli oldu

Neslihan Damla Aktepe, bilinen adıyla Danla Biliç, kafeteryada bulunduğu sırada eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in yanına gelerek kafasına ve çenesine yumruk attığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Aktepe’nin karakola giderek Çetin’in daha önce de kendisine darp uyguladığını belirttiği, bu konuda başka bir soruşturma olduğu ifade edildi.

KAFASINA YUMRUK ATILINCA ÇIĞLIK ATTI

İddianamede, Aktepe’nin olay günü kafeteryada olduğu sırada Çetin’in masasına geldiği, kalktığı esnada şüphelinin kafasına ve çenesine yumruk attığı, Aktepe’nin çığlık atması üzerine çalışanların müdahale ettiği ve şikayetçi olduğu belirtildi.

“YUMRUK ATMADIM, İTTİM” SAVUNMASI

Şüpheli Çetin, ifadesinde anlık sinirle Aktepe’yi ittiğini, yumruk atmadığını iddia etti. Ancak olay yeri kamera görüntülerinde Çetin’in Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aktepe’nin yaralanması basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikteydi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İddianamede, Çetin’in Aktepe’yi darp ederek yaraladığı, suçun uzlaştırma kapsamında olmasına rağmen uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

1 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Çetin’in “kadına karşı basit yaralama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Yargılama, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yakında başlayacak.

