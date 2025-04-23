Ünlü fenomen deprem anında içerik çekerken yakalandı

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde etkili bir şekilde hissedildi.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren’in yaşadığı korku dolu anlar da kameraya yansıdı.

Fulya Zenginer Evren, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, ‘Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir.’ İfadelerini kullandı.