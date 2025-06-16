Ünlü fenomen Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomen Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı!

Son dakika... Fenomen Dilan Polat'ın özel korumasının silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Korumaya 3 kurşun isabet ettiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dilan Polat, yattığı hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsminin Alper olduğu öğrenilen Dilan Polat'ın özel koruması, Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Dilan Polat yaşananları isyan ederek duyurdu; 'Söyleyecek çok şey var hep söyleyemiyorum. Şimdi bilgi aldım 3 değil 7 mermi isabet etmiş. Emniyet araştırma yapıyor. Ben çok şey söylemek istedim ama hep söyleyemedim. Allahım şifa ver' dedi.

Erdinç'e göre, vücuduna üç kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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