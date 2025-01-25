Ünlü fenomen dövme yaptırırken kalp krizi geçirdi!

Brezilya'da bir hastanede sırtına dövme yaptırmak isteyen ünlü otomobil fenomeni Ricardo Godoi, genel anestezi altına alındığına birden kalbi durdu. Godoi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Ünlü fenomenin ölüm belgesinde, hayatını kaybetmesinin sebebi “anestezi indüksiyonu, solunum durması ve kalp durması” olarak kaydedildi. Godoi'nin steroid kullanımının da ölümüne sebep olacağı belirtilirken ailesi ise steroid kullandığını reddederek polise, Godoi'nin en az beş aydır bu tür maddeler kullanmadığını ve işlemden önce sağlık testlerinden geçtiğini ifade etti.

Olayla ilgili konuşan memur Aden Claus, Olüm belgesinde solunum durması, kalp durması ve anabolik steroid kullanımına bağlı olduğunun belirtildiğini, Ricardo'nun aile üyeleriyle dün öğleden sonra geç saatlerde konuşabildiklerini, yaklaşık beş aydır anabolik steroid kullanmadığını ve bu nedenle de bazı testlerden geçtiğini ve dövme yaptırmaya uygun olduğunu doğruladıklarını belirtti.

Dövme stüdyosu da Godoi'nin ölümünden sonra bir açıklama yaptı. Godoi'nin sırtını kapatmasını istediği dövmenin genel anestezi, sedasyon ve entübasyon gerektirdiğini belirten stüdyo, işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmek için özel bir hastaneyle anlaşarak sertifikalı bir anestezi uzmanı ayarlandığını belirtti.