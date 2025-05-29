Ünlü fenomen eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Şırdancı Mehmet’ lakaplı Mehmet Çubuk, eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

MEHMET SUR KİMDİR?

MasterChef eski yarışmacısı Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Sur, evli ve iki çocuk babası.

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, İstanbul'da yaşıyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başladı. Eski yarışmacı, et konularında uzman ve kendisini şırdan ustası olarak tanımlıyor.

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