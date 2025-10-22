Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir kamyonun içerisinde bir kişi hareketsiz yatarken bulundu. Yaşanan olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kamyonda hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

VİDEO VİRAL OLMUŞTU

Hayatını kaybeden kişinin sosyal medyada "Hasan abi" ismiyle tanınan Hasan Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz, 4 yıl önce çektiği "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Yılmaz'ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.