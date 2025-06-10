Ünlü fenomen Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya ile mücadele ediyor. Bu süreçle mücadele halinde olan Nihal Candan yeniden yoğun bakıma girdi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla bir süre tutuklu kalan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın sağlık durumuyla ilgili endişe verici gelişmeler yaşanıyor.

Tutukluluk süreci boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Candan’ın, uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

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Tahliyesine rağmen toparlanamayan Candan’ın, son dönemde ciddi kilo kaybı yaşadığı ve 29,5 kiloya kadar düştüğü bildirildi.

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Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre genç fenomen, spor yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Nihal Candan’ın hayati tehlikesi sürüyor.

Bu süreçte Candan’a destek olan yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu’nun jesti ise sosyal medyada tartışma yarattı.

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Kerimoğlu, hastaneye giderken yanında sebzelerden oluşan bir çiçek aranjmanı götürdü ve Candan’a kuşkonmaz yedirdiği anları Instagram hesabında paylaştı.

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Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları “Besleyici yiyecekler tercih etseydi daha iyi olurdu” yorumunu yaparken, bazıları da “Düşünceli bir davranış” diyerek destek verdi. Paylaşılan görüntülerde Nihal Candan’ın oldukça yorgun ve bitkin olduğu dikkat çekti.

Pınar Kerimoğlu'nun ziyareti sırasında doktorlar Nihal Candan'ın yeniden yoğun bakıma alınması gerektiğini belirtince Kerimoğlu 4,5 saat sonra Candan'ı ikna ederek yoğun bakıma alınmasına yardımcı oldu.

Son olarak 14 saat için ikna olan Candan'ın yoğun bakımda kalmayı reddettiği öğrenildi.

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