Ünlü fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın asgari ücret komisyonu videosu viral oldu

Sosyal medyada hazırladığı mizahi içeriklerle dikkat çeken fenomen isim Oğuzhan Alpdoğan son videosu ile yine çok konuşuldu.

Güncel hayata dair tespitlerini içerik haline getiren Alpdoğan son paylaştığı videoda, asgari ücret komisyonuna gönderme yaptı.

İkinci toplantısını yapan komisyondan herhangi bir karara yönelik açıklama yapılmaması ele alan komedyenin videosu viral oldu.

Asgari ücrette 3. toplantı perşembe günü

Asgari ücret komisyon toplantısını ele aldığı videoda Alpdoğan komisyon başkanını canlandırdı.