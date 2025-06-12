Ünlü fenomen psikiyatri bölümünde tedaviye alındı

Ünlü fenomen Dilan Polat psikiyatri servisine yattığını takipçileri ile paylaştı. Bir süredir tatil fotoğrafları paylaşan Polat bugün yaptığı paylaşımlarla sağlığının iyi olmadığını ve tedavi için hastaneye yattığını söyledi.

Dilan Polat paylaşımında şunları söyledi:

'Herkese merhaba bugün size içimden gelenleri en gerçek halimle yazmak istiyorum. Bazen insan çok yorulur... Sesini duyurmadığında sürekli yanlış anlaşıldığında kalbine taşlar üst üste dizildiğinde... İşte ben de öyle günlerden geçtim. Sosyal medyada maruz kaldığım linçler geçmişte yaşadığım cezaevi süreci... Ve içimde büyüyen bir karanlık

Fotoğraflarda gülüyorum..Hayatın içinde görünüyorum... ancak gerçekte bir figüran gibiyim bilirsiniz belki içinizde bilmediğimiz bir savaş vardır... Ben de o savaşın tam ortasındayım. Bazen maskeler en çok acıyı gizler...

Görünürde hep güçlüydüm. Ama içimde kırık bir kadın yorgun bir anne kaygılarla dolu bir insan vardı. Artık kendime dürüst olma zamanıydı.

Şu an bir psikiyatri servisindeyim. Çünkü iyileşmek istiyorum. Çünkü çocuklarım için kendim için siz güzel kalpli insanlar için yeniden ayağa kalkmak istiyorum.

Biraz zaman alacak belki...ama söz veriyorum daha mutlu ce daha umut dolu döneceğim. Dualarınızı ve kalbinizi yanımda hissetmek bana çok iyi gelir. Hepinize sevgiler...