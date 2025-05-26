Ünlü fenomen skandal ameliyatının doktorunu ifşa etti! İsmi duyanlar şoke oldu

Tüp mide ameliyatıyla zayıflayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Ancak yaptırdığı kalça dolgusu, neredeyse hayatına mal oluyordu.

Katıldığı bir programda yaşadığı komplikasyonu anlatan Bilic, kalça estetiği kararını aniden verdiğini belirterek, “Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Ama çok fazla geldi” dedi.

Bilic, uygulanan dolgunun yasaklı bir madde olduğunu belirterek, “Bu madde sürekli ismi değiştirilerek ülkeye sokuluyormuş ve vücuda enjekte edilmesi kesinlikle yasakmış” ifadelerini kullandı.

DOKTORUNU İFŞA ETTİ: BÜLENT CİHANTİMUR

Danla Bilic, üç yıl önce yaptırdığı ancak kaburgalarına kadar yayılan kalça dolgularının estetik doktoru Bülent Cihantimur tarafından yapıldığını açıkladı. Bilic, İstanbul’daki ölümlü kazanın ardından yurt dışına kaçan Timur Cihantimur’un babası olan Bülent Cihantimur’u ifşa ederek şunları söyledi:

“Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur, ‘O dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar’ diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yeniden ameliyata alacak beni. Eğer sizin de ameliyatınız varsa iptal edin. Hayat kaydırıyor.”

Bir takipçisinin, “Doktorun ismini verdin” uyarısına ise Bilic net bir yanıt verdi:

“Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için.”