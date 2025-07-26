Ünlü fenomen tutuklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomen tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni Melek Azad kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Melek Azad'ın tutuklandığı belirtildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Azad, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gerçek adı Fatma Demir olduğu öğrenilen ünlü fenomenin kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunması nedeniyle memleketi Şanlıurfa'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Daha önce aldığı cezadan ötürü denetimli serbestlik hükümlerine uyma zorunluluğu bulunan fenomenin bu hükümlere uymadığı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN EVİNDE YAKALANDI

Yakalama kararı çıkarılan fenomen, JASAT ekipleri tarafından kendi evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan fenomen Melek Azad, savcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

Ünlü fenomen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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