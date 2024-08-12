Ünlü fenomen yeni halini paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomen yeni halini paylaştı

İkiz annesi ünlü fenomen Yasemin Şefkatli, hamilelik kilosunu tamamen verdi ve son halini mayosunu giyerek sergiledi.

Ünlü fenomen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ikiz çocuklarını kucağına aldı ve hamilelik sürecinde aldığı kilolardan hiç şikayet etmedi.

2021 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Şefkatli, temmuz ayında ikiz bebek beklediğini açıklamıştı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri, geçen ay sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Şu anda tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel’e ayıran Yasemin Şefkatli, hamilelik sırasında aldığı kiloları dert etmeden 23 kilo verdi.

Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan Şefkatli’nin son paylaştığı fotoğraf mayolu oldu.

Yeni annenin son haline takipçileri kayıtsız kalmadı.

Şefkatli’ye “Bu kadın nasıl ikiz çocuk doğurmuş?” ve “Bu kadınsa biz neyiz?” gibi yorumlar yapıldı.

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