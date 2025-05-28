Ünlü fenomenden ameliyat sonrası olay paylaşım

Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgasına kadar yayıldığını ve doktorunun bu işlemi yaparken uygulamanın risklerine değinmediğini iddia etti. Hatta takipçilerine "kalça dolgusunu asla yaptırmayın" demişti.

Yaptırdığı işlemden dolayı yaşadığı pişmanlığı dile getiren fenomen geçtiğimiz günlerde geçireceği dördüncü operasyon ile ilgili olaraka yine uyarılarda bulunmuş bu kez yaşadığı sorunlara neden olan doktorunu da açıklamıştı.

Ünlü fenomenin sağlığını tehdit eden operasyonu oğlunun bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya karışan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur olduğu öğrenilmişti.

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Danla Bilic ameliyatını yapan doktorun adını sosyal medyadan ilk kez açıklarken "Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor." demişti.

Danla Bilic geçirdiği operasyon sonrası yaptığı paylaşımda yan odasında bir kişinin aynı doktor nedeniyle 8 kez ameliyat olduğunu da paylaştı.