Ünlü fenomene büyük şok! 1,5 milyon takipçili hesabı kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomene büyük şok! 1,5 milyon takipçili hesabı kapatıldı

8 günlük Instagram erişim yasağı sona erdi. Yasak kalkar kalkmaz sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, büyük bir sürprizle karşılaştı. Alpdoğan, X platformunda yaptığı paylaşımda Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

Türkiye’de 2 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan Instagram, 8 günlük bir aranın ardından yeniden kullanıcılarla buluştu.

Milyonlarca kişi, uygulamaya tekrar erişim sağlayarak sosyal medyadaki etkileşimlerine geri döndü. Ancak erişim yasağının kaldırılmasıyla birlikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OĞUZHAN ALPDOĞAN’IN INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi olan popüler sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram hesabı, beklenmedik bir şekilde kapatıldı. Akıllara "Sen ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" repliğiyle kazınan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını görünce şaştı kaldı.

Durumu X (eski adıyla Twitter) hesabından duyuran Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir gerekçe olmadan kalıcı olarak kapatmışlar. Yetkililere sesleniyorum, hesabımı açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı!" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'IN AÇILACAĞINI ÖĞRENİNCE VİDEO ÇEKİP TWITTER'DA PAYLAŞMIŞTI

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