Ünlü fenomene canlı yayında 9 kurşun

Venezuela’nın Maracay kentinde 25 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Jesús Sarmiento, canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı. Evine baskın düzenleyen iki saldırgan, genç fenomeni 9 kurşunla vurarak öldürdü. Sarmiento’nun annesi ise saldırıdan karnından yaralı kurtuldu.

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, saldırının organize suç grupları (GEDO) tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Olay, fenomenin takipçileri tarafından saniye saniye izlenirken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarmiento, sosyal medya platformlarında suç örgütleri ve kolluk kuvvetlerindeki yolsuzlukları eleştiren cesur paylaşımlarıyla tanınıyordu. Saldırıdan saatler önce, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Aragua Valisi Johana Sánchez’i çetelerle iş birliği yapmakla suçlayan videolar paylaşmıştı. Bu iddialarının ardından tehditler aldığı ve güvenlik güçlerinden koruma talep ettiği ortaya çıktı. Ancak yeterli önlem alınmaması, trajediye yol açtı.

Bakanlık, soruşturma başlatıldığını ve faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sarmiento’nun ölümü, Venezuela’daki organize suçun ve yolsuzlukların geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, adalet talebiyle paylaşımlar yaparak fenomene veda etti. Olay, içerik üreticilerinin karşılaştığı güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Sarmiento’nun ailesi ve sevenleri, genç fenomenin cesaretini ve mücadelesini anarken, yetkililerden şeffaf bir soruşturma talep ediyor. Venezuela’da artan şiddet olayları, ülkedeki güvenlik krizine dair tartışmaları alevlendirdi.