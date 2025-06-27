Ünlü fenomenin evlilik teklifi sosyal medyayı salladı

Ünlü vlogger ve şarkıcı Dorian Popa, uzun süredir birlikte olduğu tıp fakültesi öğrencisi Andreea ile nişanlandığını duyurdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, birkaç aydır süren birlikteliklerini evliliğe taşıma kararı aldı. Romanya basınında geniş yer bulan habere göre, çift deniz kenarında romantik bir törenle yüzük taktı. Popa, bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu.

NİŞAN YÜZÜĞÜ GÖZ KAMAŞTIRDI

Andreea'nın parmağındaki pırlanta yüzük dikkat çekti. Habercilik kaynaklarına göre, yüzüğün oldukça değerli olduğu belirtilirken, çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Dorian Popa'nın bu özel seçim için hatırı sayılır bir miktar harcadığı düşünülüyor. Ancak yüzüğün dolarlık değeri hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İlişkinin Detayları ve Aile Onayı Çift, kamuoyu önüne ilk kez birkaç ay önce çıktı. Andreea'nın, Dorian Popa'nın annesi ile tanışması ve ondan tam not alması, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Popa'nın annesi, çift arasındaki 10 yıllık yaş farkının bir engel teşkil etmediğini ve Andreea'nın derslerinde çok başarılı, hatta nöroloji sınavından 10 aldığını ifade ederek ilişkilerine destek verdi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Dorian Popa, daha önce yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin çok sağlam olduğunu ve hayatlarının sonuna kadar birlikte olmayı umduğunu dile getirmişti. Çiftin seyahat tutkunu olduğu da biliniyor; geçtiğimiz aylarda İtalya ve Dubai gibi yerlere seyahatler gerçekleştirdiler. Popa, bu seyahatlerin hem kendisi için işlerden hem de Andreea için hastane stajından uzaklaşmak için bir fırsat olduğunu belirtmişti. Stirile Antena Stars'a verdiği demeçte, "İlişkimiz çok sağlam ve böyle kaçamaklara ihtiyacı yok. Dubai'de de son aylarda iki kez iş ve tatil amaçlı bulunduk ve ikimiz de rutinimizden uzaklaşmaya alışkınız. İlişkimiz normal, güzel bir şekilde ilerliyor ve umarız sonsuza dek sürer" demişti.