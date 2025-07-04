Ünlü fenomenin paylaşımı infial yarattı! İzmir yanarken gün batımı pozu verdi

Türkiye’nin birçok noktasından gelen orman yangınlarının görüntüleri dehşete düşürürken, sosyal medya fenomeni İmren Karadeniz’in paylaştığı fotoğrafı infial yarattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yangın alanının önünde poz veren fenomen, paylaşımına “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor tıpkı bu an gibi” notunu düştü.

Fenomenin yaptığı paylaşıma kısa sürede sosyal medyadan yorum yağdı. Binlerce kullanıcı, paylaşımı “duyarsızlık”, “utanmazlık” ve “insanlık dışı” olarak niteledi. Karadeniz, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

VATANDAŞLAR ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE EVLERİNİ TERK EDERKEN, O POZ VERİYOR!

Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Senin gün batımın, başkasının hayatı” diyerek durumu özetledi.

Tepkiler sonrası fotoğrafları silen Karadeniz'in orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapması ise dikkatlerden kaçmadı.