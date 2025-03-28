Ünlü film platformundan İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, gözaltına alınması, ardından da tutuklanması ülke çapından büyük tepki ile karşılanmaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmasıyla yurt genelinde protesto eylemleri başladı ve aralıksız devam etti.

MUBİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin popüler film izleme platformu MUBİ, resmi X hesabından bir duyuru yayımladı. MUBİ yetkilileri, toplumsal olaylara geç tepki verdikleri eleştirilerini kabul ederek, seyircilerinden özür dilediklerini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, kuvvetli ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin "Bizi yalnız bıraktınız" şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, beyaz perdenin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler vasıtasıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz. Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!"