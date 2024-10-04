Ünlü finans uzmanı Şenol Babuşcu'dan 'bankalar otogara döndü' çıkışı: Bankacılar sabahtan akşama para sayıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü finans uzmanı Şenol Babuşcu'dan 'bankalar otogara döndü' çıkışı: Bankacılar sabahtan akşama para sayıyor

500 Liralık ve 1000 liralık banknotlar basılacak mı? Bu sorunun yanıtı yok ama bankacıların sabahta akşama para saymaya başladığını belirten Prof. Dr Şenol Babuşcu Merkez Bankası Başkanı'na bankaların bavul dolusu paralarla gelenler yüzünden otogarlarla döndüğünü söyledi.

Finans ve Bankacılık Uzmanı Şenol Babuşcu'dan Merkez Bankası Başkanı'na dikkat çeken çağrı. Bankacıların sabahtan akşama para saydıklarını belirten Babuşçu TCMB Başkanı Fatih Karahan'a son bir yılda banka şubesine girdiniz mi diye sordu. Babuşçu, Karahan'a aslında ne zaman 500'lük ve 1000 liralık banknotu basacak mısınız diye soruyordu. Yaptığı paylaşımda bavul dolusu paralara yer veren Babuşçu, "Banka şubelerinin otogarlardan farkı yok" dedi

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Bakıldığında bankaya 1 milyon lira para getirecek bir kişi 200 liralık banknotlardan 100 adetlik deste hazırlasa 50 deste yapması gerekiyor. 2 Milyon lira getirecek bir kişinin ise 100 adetli 200 liralık banknotlardan 100 desteyi getirmesi gerekiyor. Bu paralar da ancak bavullara sığar. Babuşcu'nun paylaşımına koyduğu resimlerde de böyle bavullar var. Bankaya 4-5 milyon lira getirmek isteyen bir vatandaşın paraları ise bavula sığmayacağını tahmin etmek zor değil.

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Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu'nun dikkat çeken paylaşımı şöyle:

Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan biraz bankacıları düşünün sabahtan akşama kadar para saymakla meşguller…

Merkez Bankası Başkanı Sn.Fatih Karahan son bir yılda Banka şubelerine hiç girdiniz mi? Şubelerin otogarlardan farkı yok. Şubeler bavul dolusu paralar ve çuval dolusu paralar ile dolu… Banknot konusundaki tutumunuz anlaşılır değil …

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Resimde 500 gramlık bir külçe altını almak için kuyumcuya bu kadar para getirmek gerekiyor. Bu para da ancak bavulla kuyumcuya getirilebilir.

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