Ünlü foto muhabiri feci şekilde öldürüldü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü foto muhabiri feci şekilde öldürüldü!

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyindeki evine gerçekleştirilen hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle beraber hayatını kaybetti.

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti. Öte yandan Hassona'nın ailesinden de 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’deki University College of Applied Sciences mezunu olan Hassona, ölmeden sadece birkaç saat önce, balkonundan gün batımının fotoğrafını “Uzun zamandır ilk gün batımı bu” notuyla paylaşmıştı.

“EĞER ÖLÜRSEM, SESLİ BİR ÖLÜM İSTERİM”

Hassona daha önceki bir paylaşımında ise şunları söylemişti,

“Kaçınılmaz ölüme gelince… Eğer ölürsem, sesli bir ölüm isterim. Ne son dakika haberinde bir satırda, ne de bir grup sayının içinde yer almak isterim. Dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza kadar iz bırakan ve hiçbir zaman ya da mekanın gömemeyeceği ölümsüz görüntüler isterim.”

Hassona’nın ölümünden bir gün önce, Bağımsız Sinema Dağıtım Derneği (ACID), sürgündeki İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin yönettiği “Put your soul on your hand and walk” (Ruhunu Avcunun İçine Al ve Yürü) adlı belgeselin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini duyurdu.

Fransa merkezli Le Monde’ye verdiği röportajda yönetmen Sepideh Farsi, Fatima’yı şu ifadelerle anlattı:

“O bir güneşti... Gazze’deki savaşı takip ediyordu ve zaman zaman medya kuruluşlarına fotoğraf ve video göndererek iş birliği yapıyordu. Her gün bana fotoğraflar, yazılı mesajlar ve ses kayıtları gönderiyordu. Her sabah uyanıp hâlâ hayatta mı diye merak ediyordum.”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), en az 157 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Son Haberler
Ümit Özdağ çok duygulandı! Sosyal medya hesabından paylaştı
Ümit Özdağ çok duygulandı! Sosyal medya hesabından paylaştı
Galatasaray - Bodrum FK ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray - Bodrum FK ilk 11'leri belli oldu
Karabük İdman Yurdu - Efeler 09 Spor FK maçı 1 TL
Karabük İdman Yurdu - Efeler 09 Spor FK maçı 1 TL
Sivas’ta kaza: 4 yaralı
Sivas’ta kaza: 4 yaralı
Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler
Okul bahçesindeki pilav şenliğinde öğrenciler