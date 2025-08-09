Ünlü fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur Söğüt’e geliyor!

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Belediyenin Düzenleyeceği Fotoğraflarla Anadolu Adlı Söyleşi Programına konuk olarak, Katılacak olan ‘Sanatçı’ Düzenlenecek Söyleşi Programının Ardından Çeşitli Kurumları Ziyaret Edip, Programlarına ve Etkinliklere Devam Edecek. Programlarının ardından Cesur Şehirden ayrılacak.

FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ VE ETKİNLİKLER SÖĞÜTÜN TANITIMI AÇISINDAN TURİZME KATKI VERECEK!

Cesur verdiği demeçte: “Söğüt İlçe olarak ve tarih açısından oldukça değerli bir bölge. Anadolu’dan İstanbul’a açılan kapılardan bir tanesi olduğu kesin ve bu yüzden bu tarz tarihi dokunun bozulmadığı yerlerin fotoğraflanması esasında bizi şimdiden ileriye 50, 60, 70 sene belki 100 sene ileriye gittiğimizde bizlere bırakılan bir miras olduğunu anlamış oluyoruz. Aynı 100, 200 sene önce çekilen fotoğraflar gibi düşünün bunları, bu yüzden birçok il ve ilçe de yaptığımız daha önceki çalışmalar gibi değerli bir çalışma olacak.” dedi.

Cesur, söyleşi programı için verdiği demeçte ise, “Söyleşi programımız da da Söğüt halkının Anadolu’dan kesitler göreceği güzel bir program da bizleri bekliyor olacak! Fotoğrafın ve Sanatın nasıl birleştiğini göreceğiz birlikte verimli ve güzel bir programın bizleri beklediğini düşünmekteyim Söğüt ve Bilecik halkı başta olmak üzere tüm Fotoğraf ve Sanat Severleri Bekliyor Olacağız.” ifadelerine yer verdi.