Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine doğa fotoğrafları çekmeye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, evinde kaldığı İsmail Kara tarafından, çıkan tartışmadan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Aynı kavgada yaralanan İsmail Kara tutuklandı.

Doğa fotoğrafları çekmek için bir süre önce Antalya'ya gelen Igor Alishayev, Gündoğmuş ilçesinin Güneycik Mahallesi'ne gitti. Igor Alishayev mahallede İsmail Kara'nın evinde kalmaya başladı. 3 Mayıs günü birlikte alkol aldıkları sırada Igor Alishayev ve İsmail Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İsmail Kara kavga sırasında Igor Alishayev'i bıçakladı, kendisi de yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Igor Alishayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Igor Alishayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KATİL TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan yaralı İsmail Kara, tedavisinin ve diğer işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Kara dün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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