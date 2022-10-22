Her gün gördüğümüz bu hayvanı tanıyan çıkmadı

Independent Türkçe'nin haberine göre, fotoğraf sanatçısı Eugenijus Kavaliauskas yakın plan çektiği karıncanın surat yapısıyla katıldığı yarışmada ödül kazandı.

Dikkat çekici bir karınca yüzü karesi yakalayan fotoğrafçı, mikroskobik fotoğrafçılığı ödüllendiren Nikon fotoğraf yarışmasında ödül aldı.

Insider'a konuşan Litvanyalı fotoğrafçı Eugenijus Kavaliauskas, bir ormanın yanında yaşamasının, yüzünün çarpıcı detaylarıyla 2022 Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'nda gösterilen karıncayı yakalamasını ve fotoğraflamasını kolaylaştırdığını söyledi.

Karıncanın yüzünün mikroskop altında 5 kat büyütülen resmi, çoğu kişinin karıncaları resmederken aklına gelebileceklerle çok az benzerlik taşıyor: Fotoğraftaki yüzün kırmızı gözler ve görünüşe göre altın dişler gibi en azından bir kişiyi dehşete düşüren keskin, etkileyici özellikleri var.

Fotoğrafçı buna yanıt olarak, "Doğada dehşet yoktur" dedi.

Kavaliauskas, Insider'a, "Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı kaşif olmaktır. Yaratıcının başyapıtları ve Tanrı'nın tasarımlarını görme fırsatı beni büyülüyor" dedi.

Geçmişte yırtıcı kuş fotoğraflarıyla ödüller kazanan Kavaliauskas, yakaladığı heyecan verici ve sıradışı görüntüyle yarışmada birincilik ödülünü alamadı.

Bu onur ve beraberindeki 3 bin dolar, Cenevre Üniversitesi'nden Grigorii Timin ve Michel Milinkovitch'e gitti. İkiliye ödül getiren fotoğraf, bir Madagaskar dev gündüz gekosunun ön pençesinin göz alıcı portresiydi.