Ünlü fotoğrafçı Melet'i mesken tuttu!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Tüydeş’i arayarak gerçekleştirdiği keşif için tebrik ve teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN TEPE, ŞUNLARI İFADE ETTİ;

“Doğal güzellikleriyle her bir noktası ayrı bir değere sahip kentimiz bizleri büyülemeye devam ediyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in Melet ırmağının denize kavuştuğu noktada keşfettiği Kuş Cenneti, Ordu’muzun ekolojik biyoçeşitlilik yönünden ne kadar zengin olduğunu gözler önüne seriyor. Tüydeş’in objektifine takılan 62 farklı kuş çeşidi bulunuyor. Ünlü fotoğrafçımızı arayarak gerçekleştirdiği keşif için kendisine teşekkür ve tebriklerimi ilettim. Bölge illerinde çekimlerine devam eden Tüydeş’i yakın bir zamanda kentimizde tekrar ağırlayacağız ve keşfettiği Melet Kuş Cenneti’nde detaylı incelemelerde bulunacağız.”