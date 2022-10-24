24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yıldız futbolcu formasını bıraktı, yardımcı antrenörlükten sonra takımın başına geçti

Yıldız futbolcu formasını bıraktı, yardımcı antrenörlükten sonra takımın başına geçti

Daha önce efsanesi olduğu Manchester United'da yardımcı antrenörlük ve geçici menajerlik yapan Michael Carrick, Middlesbrough'nun başına geçti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 20:33
Takip Et

Ünlü futbolcu Michael Carrick'in menajerlik kariyeri başladı, Middlesbrough'un başına geçti

Yıldız futbolcu formasını bıraktı, yardımcı antrenörlükten sonra takımın başına geçti
+
Aa
-

Championship ekiplerinden Middlesbrough, teknik direktörlük görevine eski Manchester Unitedlı futbolcu Michael Carrick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine ekimin ilk günlerinde son verilen Chris Wilder'dan boşalan teknik direktörlüğe 41 yaşındaki Carrick'in getirileceği belirtildi.

Middlesbrough, bu sezon 16 lig maçında topladığı 17 puanla 21. sırada bulunuyor ve kümede kalmak için mücadele ediyor.

Futbolculuğu döneminde 2006-2018 yılları arasında formasını giydiği Manchester United'ı, 2021'de geçici olarak çalıştıran İngiliz Carrick, teknik direktörlük kariyerinde ilk ciddi sınavını Middlesbrough takımıyla verecek.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
3
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı
﻿Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı
﻿Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı
﻿Galatasaray'ın yıldızı olaylı Alanya maçı sonrası ilk kez paylaşım yaptı
﻿Galatasaray'ın yıldızı olaylı Alanya maçı sonrası ilk kez paylaşım yaptı
﻿Galatasaray'ın yıldızı olaylı Alanya maçı sonrası ilk kez paylaşım yaptı
﻿Henüz 16 yaşında ama 20 milyon euro değeri var
﻿Henüz 16 yaşında ama 20 milyon euro değeri var
﻿Henüz 16 yaşında ama 20 milyon euro değeri var
﻿Ameliyata girecek oğullarına yetişmek için çıktıkları yolda dehşeti yaşadılar
﻿Ameliyata girecek oğullarına yetişmek için çıktıkları yolda dehşeti yaşadılar
﻿Ameliyata girecek oğullarına yetişmek için çıktıkları yolda dehşeti yaşadılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.