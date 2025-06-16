Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar evlilik yolunda ilk adımı attı

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı’nda adını duyuran güzel oyuncu Hazal Çağlar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.
Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Milli futbolcu Samet Akaydın geçtiğimiz günlerde Hazal Çağlar’a evlilik teklifi etmişti.
Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Hazal Çağlar ile Samet Akaydın sade bir törenle nişanlandı.
Ünlü çiftin nişan kareleri ise sosyal medyadan paylaşıldı.
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Milli futbolcu ile aşk yaşıyordu! Gönül Dağı’nın yıldızı evleniyor