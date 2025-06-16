Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar evlilik yolunda ilk adımı attı

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Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar evlilik yolunda ilk adımı attı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın ile ünlü oyuncu Hazal Çağlar evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi almıştı.

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı’nda adını duyuran güzel oyuncu Hazal Çağlar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

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Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Milli futbolcu Samet Akaydın geçtiğimiz günlerde Hazal Çağlar’a evlilik teklifi etmişti.

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Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Hazal Çağlar ile Samet Akaydın sade bir törenle nişanlandı.

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