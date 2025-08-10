Ünlü futbolcu sevgilisi merdivene bağlayıp işkence etti! Skandal iddia

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling, Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından yıllarca işkence gördüğünü açıkladı. Genç kadın, merdivene bağlı halde olduğu görüntüsünü paylaştı.

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling (29), Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından üç yıl boyunca fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını iddia etti.

BAYGINKEN CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Nebbeling'in anlattıklarına göre, ilişki başladığında henüz 18 yaşındaydı. Zamanla sevgilisinin manipülasyonuna uğradığını, ailesinden ve arkadaşlarından izole edildiğini söyledi. Merdivene iple bağladığını, boks eldivenleriyle darp ettiğini ve bilinci kapalıyken cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Genç kadın, ayaklarına basılarak kemiklerine zarar verildiğini, dudaklarında, gözlerinde ve vücudunun farklı yerlerinde ciddi morluklar oluştuğunu anlattı. Nebbeling, "Bu fotoğraflardaki kişi benim. Merdivene bağlı, dünyadan tamamen izole edilmiş, işkence görmüş bir kadınım. Bu, yasaların 'özgürlükten yasa dışı yoksun bırakma' dediği şeydir. Benim ve sesi susturulan tüm kadınlar için adalet istiyorum" dedi. 34 yaşındaki Báez ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı, sadece mahkeme talep ederse konuşacağını söyledi.

