Ünlü futbolcudan ailesine yarım ev davası! Bir zamanlar milyonlarla oynuyordu

Milli futbolcu İbrahim Akın hakkında uzun süre gündemden düşmeyecek bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, Akın, babasının ölümünün üstünden beş yıldan fazla süre geçtikten sonra Konak Güzelyalı'daki bir apartman dairesi için "yarısı benim" diyerek dava açıp babasının mirasından pay istedi.

SIRLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ

Dava öncesinde de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Eski futbolcu Erdoğan Akın'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir kız çocuğu evlat edindikleri ve İbrahim Akın'ın bu kız çocuğunu bakmak için tuttukları bakıcıdan dünyaya geldiği öğrenildi. Akın, 18 yaşından sonra babasının soyadını alıp kullanmaya başladı.

"NE ÖLÜSÜNE NE DİRİSİNE"

Evlatlık alınan Nilgün Akın, İbrahim Akın'a tepki göstererek "Ne ölüsüne ne dirisine" diyerek babasının dairesine göz dikildiğini sözlerine ekledi.

Akın'ın açtığı davaya annesi Semahat Akın ile birlikte itiraz ederek karşı dava açan Nilgün Akın ise "Babamın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu zamana kadar neredeydi zaman aşımı oldu. Ayrıca zaman aşımı olmasa bile herhangi bir hakkı hukuku olmayan bir kişi nasıl bir dava açar bilemiyorum. Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi. Parası kaldığı için gözünü bu mirasa dikti ama yanlış yerde çırpınıyor." dedi.