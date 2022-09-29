Eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun belgeselini oğlu çekecek

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu’nun Londra’da sinema eğitimini tamamlayıp İstanbul’a dönen oğlu Berke Kerimoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Berke Kerimoğlu, babasının belgeselini çekeceğini söyledi: “5-6 aydır belgeselle ilgili bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki yıl başlayacağız, çünkü bir yazım süreci var ve çok aceleye getirmek istemiyorum. Babam da destekliyor. Çekimlerin İngiltere ayağı da olacak.”