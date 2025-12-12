Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, gözaltına alınan iktidara yakın avukat Rezan Epözdemir hakkında önemli iddialarda bulunarak, başta Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda ismin devreye girdiğini ve Başsavcı Akın Gürlek’i baskı altına aldığını söylemişti.

Tayyar’ın açıklamalarının ardından AKP’liler ardı ardına açıklamalar yapmış, iktidar cephesinde tansiyon epey yükselmişti. İktidar cephesinde sinirler gerilirken, iktidara yakınlığı ile bilinen Can Holding ve Kenan Tekdağ’ın yönetimde olduğu Habertürk’e operasyonlar yapılmıştı.

Son olarak ise iktidara yakın Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Bu olaylar sürerken iktidar cephesinde ise klikler savaşı olduğu kulislerde konuşuluyor. Şamil Tayyar son paylaşımında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un "Bu bir siyasi operasyondur" savunmasını, “Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta” şeklinde yorumlamıştı.

15 TEMMUZ SONRASI HİZİPLER

İktidar tarafında klik tartışmaları sürerken Onlar TV canlı yayınında Barış Terkoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terkoğlu, ‘İlk kez söylüyorum’ diyerek "15 Temmuz 2016 yılından sonra bir devlet mimarisi var" ifadesini kullandı.

Terkoğlu, kaynağının ise Türkiye’de çok önemli bir koltukta oturan isim olduğunu belirtti. 15 Temmuz sonrasına parmak basan Terkoğlu, “Fethullahçılar gitti, devlette büyük bir boşluk oluştu, bu boşluğu kimin oluşturacağı önemli. Devletin içerisinde böyle bir kliğin oluştuğu ve bunun bazı kimselerle görüştüğü hatta gazetecilerle. Bir network oluşturdu. Karşı tarafından bunun farkına vardı. Ve bu tür operasyonlarla. Onlar 15 Temmuz sonrasında bir hizip, bu medya olmak üzere bir yapılanma kurdular. Bunların kimlerden olduğunu biliyoruz” dedi.

Devlet içinde bir hizip olduğunu işaret eden Terkoğlu, “Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu ile biz sizin üzerinize geliyoruz dediği bir süreç gibi” yorumunda bulundu.